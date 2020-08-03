living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يحسم الجدل بشأن مستقبله مع يوفنتوس

3
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليل الأحد الاثنين، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الجدل بشأن مستقبله مع "السيدة العجوز" في الموسم المقبل.
 
ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة تجمعه بزملائه عقب تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي التاسع على التوالي، وأرفقها بالقول: "سعيد بتحقيق آخر لقبين من 9 تتويجات متتالية بالدوري الإيطالي ليوفنتوس".
 
وأضاف "يبدو الأمر سهلا، لكنه ليس كذلك. عاما بعد عام بالموهبة والتفاني والعمل الجاد، يمكنك تحقيق أهدافك، وأن تكون أفضل من ذي قبل. دعنا نذهب للتتويج الثالث".
 
كما نشر رونالدو صورة يظهر بها وهو يقبل كأس "الكالتشيو"، وأرفقها بتعليق قائلا: "مرة أخرى، إنها ليست عادة سيئة"، في إشارة إلى الألقاب العديدة والكؤوس الكثيرة التي رفعها في مسيرته الكروية. 
 
كانت تقارير صحفية قد زعمت أن رونالدو، قد يرحل عن فريقه بنهاية الموسم الحالي.
 
ومساء السبت، تسلم لاعبو يوفنتوس كأس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم لهذا الموسم، عقب نهاية مباراته الأخيرة في المسابقة، والتي خسرها أمام روما بنتيجة 3-1.
 
وكان يوفنتوس قد حسم اللقب التاسع على التوالي والـ36 في تاريخه قبل جولتين من نهاية المسابقة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout