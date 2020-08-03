رونالدو يحسم الجدل بشأن مستقبله مع يوفنتوس

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أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليل الأحد الاثنين، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الجدل بشأن مستقبله مع "السيدة العجوز" في الموسم المقبل.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة تجمعه بزملائه عقب تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي التاسع على التوالي، وأرفقها بالقول: "سعيد بتحقيق آخر لقبين من 9 تتويجات متتالية بالدوري الإيطالي ليوفنتوس".

وأضاف "يبدو الأمر سهلا، لكنه ليس كذلك. عاما بعد عام بالموهبة والتفاني والعمل الجاد، يمكنك تحقيق أهدافك، وأن تكون أفضل من ذي قبل. دعنا نذهب للتتويج الثالث".

كما نشر رونالدو صورة يظهر بها وهو يقبل كأس "الكالتشيو"، وأرفقها بتعليق قائلا: "مرة أخرى، إنها ليست عادة سيئة"، في إشارة إلى الألقاب العديدة والكؤوس الكثيرة التي رفعها في مسيرته الكروية.

كانت تقارير صحفية قد زعمت أن رونالدو، قد يرحل عن فريقه بنهاية الموسم الحالي.

ومساء السبت، تسلم لاعبو يوفنتوس كأس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم لهذا الموسم، عقب نهاية مباراته الأخيرة في المسابقة، والتي خسرها أمام روما بنتيجة 3-1.

وكان يوفنتوس قد حسم اللقب التاسع على التوالي والـ36 في تاريخه قبل جولتين من نهاية المسابقة.