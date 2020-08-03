روني: خطة فيرغسون "الانتحارية" سبب خسارتنا أمام برشلونة

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حمّل واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أليكس فيرغسون مسؤولية خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة في عامي 2009 و2011، بسبب ما وصفه بـ"الخطة الانتحارية" للمدرب.

واعتبر لاعب فريق ديربي كونتي الحالي، أن خطة فيرغسون في كلا النهائيين بدوري الأبطال، حيث فاز برشلونة بنتيجة 2-0 و3-1، على التوالي، كانت سيئة.

وقال روني في جوار مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "خسرنا مباراتين في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام غوارديولا مع برشلونة عندما حاولنا الضغط عاليا، وهو ما كان انتحاريا".

وأضاف: "أتذكر أليكس فيرغسون حين قال (نحن مانشستر يونايتد وسنهاجم، ذلك في ثقافة هذا النادي لكرة القدم)، وقد فكرت وقلت لنفسي (لست متأكدا جدا من هذا)"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وتابع قائلا: "أعتقد أن كل اللاعبين كانوا يدركون ذلك في قرارة أنفسهم، كان أسلوبا خاطئا، أننا تخلينا عن الطريقة التي نجحنا بها في 2008".

وسبق لروني أن توّج مع "الشياطين الحمر" بدوري أبطال أوروبا سنة 2008، عقب الفوز على تشلسي بركلات الترجيح، إلا أنه خسر أمام النادي الكتالوني بنهائي "الشامبيونزليغ" عامي 2009 و2011.