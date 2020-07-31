living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إبراهيموفيتش: لا أزال في مرحلة "الإحماء".. وهذا سر إيطاليا

31
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شبه النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش نفسه بشخصية سينمائية شهيرة بعد أن أحرز هدفين ليقود فريقه ميلان للفوز على مضيفه سامبدوريا 4-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء.
 
وقال إبراهيموفيتش، 38 عاما، لقناة فريقه التلفزيونية بعد أن رفع رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري منذ عودته للنادي في يناير الماضي: "الناس يقولون لي إنني عجوز ومنهك لكني ما زلت في مرحلة الإحماء فقط".
 
وأضاف "أنا مثل بنجامين بوتون لكني كنت دوما شابا ولم أتقدم في العمر مطلقا".
 
وتابع: "لقد لعبت في إيطاليا لمدة 7 أو 8 سنوات، أنا مهاجم وأعلم أنك لا تحصل على فرص كثيرة للتسجيل. لذلك عندما تحصل على ذلك، يجب عليك تحقيق أقصى استفادة منها والتسجيل".
 
ويشير اللاعب السويدي إلى الشخصية الرئيسية في الفيلم الشهير الفائز بجائزة الأوسكار في 2008 والذي تسير فيه حياة البطل الذي ولد عجوزا بصورة معكوسة، بينما يصبح أكثر شبابا وقوة، كلما تقدم في العمر.
 
وبعد معاناته في النصف الأول من الموسم لم يخسر ميلان سوى مرتين فقط منذ انضمام إبراهيموفيتش إلى صفوفه.
 
وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان الذي يحتل فريقه المركز السادس بين فرق الدوري الإيطالي العشرين "بالتأكيد لعب إبراهيموفيتش دورا في غاية الأهمية في تحسين أدائنا. لكن هذا ليس السبب الوحيد بل الفضل أيضا يعود إلى ما فعلنا خلال الأشهر الماضية".
 
وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان في نهاية الموسم الحالي، وقال المدرب بيولي إن تمديد التعاقد أمر يعود إلى إدارة النادي.
 
وقال المدرب أيضا "لا يمكنني فعل الكثير بالنسبة للجوانب المالية.. إبراهيموفيتش يقول لي إنه في حالة جيدة وسعيد وهو يثبت ذلك من خلال ما يقوم به من عمل في كل يوم".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout