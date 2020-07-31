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نابولي لا يفهم: لماذا نواجه برشلونة في برشلونة؟!

31
JULY
2020
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اعتبر أوريليو دي لورنتيس، رئيس نادي نابولي، سابع الدوري الإيطالي أن مباراة فريقه ضد مضيفه برشلونة الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا "يجب أن تنقل من إسبانيا"، وذلك وسط موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.
 
وقال دي لورنتيس في تصريحات للصحفيين "أسمع الكثير من الحيرة والخوف من إسبانيا وهم يتصرفون وكأن ليس هناك شيء خاطئ. ما الذي يتطلبه القول، +لا تذهبوا إلى برشلونة بل إلى البرتغال أو ألمانيا أو جنيف"؟
 
ومن المقرر أن يحل نابولي ضيفا على برشلونة في الثامن من أغسطس على ملعب كامب نو (1-1 ذهابا في نابولي في فبراير الماضي)، على أن يتأهل الفائز لخوض الدورة المجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث سيلاقي المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنجليزي (3-صفر للألمان ذهابا في لندن).
 
وأضاف "إذا قرروا أن دوري أبطال أوروبا (سيقام) في البرتغال والدوري الأوروبي في ألمانيا، أعتقد أنه يمكننا الذهاب إلى البرتغال أو ألمانيا لخوض إياب الدور ثمن النهائي أيضا، ولا أفهم لماذا يجب أن نبقى في مدينة تواجه مشكلات كبيرة".
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