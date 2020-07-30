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فريق أعمالها: أوساكا ستشارك في أمريكا المفتوحة

30
JULY
2020
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قال فريق أعمال نعومي أوساكا لرويترز إن بطلة أمريكا المفتوحة 2018 ستشارك في البطولة الشهر المقبل في نيويورك.
 
وكانت وسائل إعلام قالت إن أوساكا لم تسجل اسمها في قائمة المشاركات وقررت الغياب عن البطولة التي تنطلق في 31 أغسطس آب وستقام تحت إجراءات صارمة بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
لكن فريق أعمال اللاعبة البالغ عمرها 22 عاما أبلغ رويترز عبر البريد الإلكتروني أن هذه التقارير ليست صحيحة وأنها ستشارك في ملاعب فلاشينج ميدوز.
 
وستشارك أوساكا في بطولة سينسناتي التي نُقلت إلى نيويورك هذا العام وتنطلق في منتصف أغسطس.
 
وفي وقت سابق يوم الخميس أعلنت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا غيابها عن البطولتين بسبب مخاوف بشأن فيروس كورونا.
 
ولم تلعب اليابانية أوساكا، التي تقيم في الولايات المتحدة، بشكل رسمي منذ المواجهة ضد إسبانيا في تصفيات كأس الاتحاد لفرق السيدات في بداية فبراير شباط.
Reuters
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