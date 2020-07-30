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إبراهيموفيتش يحقق "الرقم التاريخي" في الدوري الإيطالي

30
JULY
2020
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سجل النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، ثنائية رائعة في فوز ميلان على سامبدوريا 4-1، مساء الأربعاء، ليرفع حصيلته التهديفية إلى 9 أهداف خلال 17 مباراة منذ عودته في يناير الماضي للكالتشيو بعد نهاية رحلته مع نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي.
 
وكشفت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية أن إبراهيموفيتش (38 عاما) أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفًا في الدوري الإيطالي للعملاقين إنتر ميلانو وآيه سي ميلان.
 
ويعد ذلك إنجازا لم يحققه أي لاعب من قبل، لا سيما أنه لعب مع 3 أندية كبيرة في الكرة الإيطالية، حيث لعب ليوفنتوس وسجل 23 هدفا خلال موسمين.
 
وفي عام 2006 وصل إبراهيموفيتش إلى صفوف "النيراتزوري" بعد نهاية رحلته مع نادي يوفنتوس إثر هبوط "البيانكونيري" إلى دوري الدرجة الثانية، وسجل مع الإنتر 57 هدفا خلال 3 مواسم، وبعدها انتقل إلى برشلونة لموسم وحيد.
 
وعاد إبرا من جديد للدوري الإيطالي ولكن هذه المرة مع آيه سي ميلان، وسجل مع "الروسونيري" 51 هدفا خلال موسمين ونصف (باحتساب الموسم الحالي)، ولا يزال لديه جولة أخيرة لزيادة هذه الأهداف.
 
يذكر أن ميلان بعد هذا الانتصار رفع رصيده إلى النقطة 63 متواجدًا في المركز السادس، بينما توقف رصيد سامبدوريا عند النقطة 41 محتلاً المركز الـ 15 في الكالتشيو.
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