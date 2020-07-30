كونتي يحسم جدل ميسي.. "تحريك كاتدرائية ميلانو أسهل"

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في كلمات غير متوقعة، حسم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مسألة انتقال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة إلى فريق إنتر ميلانو.

وقال كونتي خلال حديثه مع شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "بكل صراحة تحريك كاتدرائية ميلانو أكثر سهولة من توقيع إنتر ميلانو مع ميسي"، مضيفا "الآن أفكر في لاعبي فريقي ولا شيء آخر، هذه مواقف مستحيلة".

وبث تلفزيون "سونينغ"، الشركة التي تمتلك فريق إنتر ميلانو الإيطالي، المباراة التي جمعت بين "النيرازوري" ونابولي، وأظهرت صورة لكاتدرائية ميلانو مع صورة ظلية للبرغوث الأرجنتيني على جدارها، وهو الأمر الذي أجبر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي على التحدث عن احتمالية قدوم ليونيل ميسي إلى معقل جوزيبي مياتزا.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سير" الإسبانية أن ميسي قرر تجميد مفاوضاته مع برشلونة بشأن تمديد عقده، وهو الأمر الذي فتح المجال لانتشار الكثير من الشكوك والشائعات بشأن رغبته في الرحيل عن معقل "كامب نو" في ظل الأزمات الكثيرة التي ظهرت مؤخرًا في الإدارة وغياب المشروع الرياضي الطموح للنجم الأرجنتيني.

يذكر أن إنتر ميلانو يتبقى أمامه مباراة مثيرة للاهتمام مع أتالانتا، سيتقرر خلالها وصيف الدوري الإيطالي، وبعدها بـ4 أيام يعود لخوض بطولة الدوري الأوروبي أمام خيتافي.

وقال كونتي في هذا الصدد: "لن نفكر في التناوب بين اللاعبين، لدينا 4 أيام بين مباراة وأخرى وهذا وقت أطول مما شهدناه هذا الشهر".

واختتم كونتي تصريحاته بالرد على الانتقادات التي تلقاها خلال هذا الموسم: "أنا دائما صادق، وهذا لا يزال يزعجني. سمعت أشياء أساءت إلى احترافيتي، أنا شخص دائما يبذل قصارى جهده، وكلها تعتبر أكاذيب".