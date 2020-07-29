تقديم موعد سباق فرنسا للدراجات 2021 لتجنب التعارض مع الأولمبياد

A + A -

‬‬‬قال الاتحاد الدولي للدراجات إنه تم تقديم موعد انطلاق سباق فرنسا العام المقبل لمدة أسبوع لتجنب التصادم مع سباق الطرق للرجال في أولمبياد طوكيو المؤجل.

وستكون انطلاقة سباق فرنسا 2021 في 26 يونيو حزيران وينتهي في 18 يوليو تموز قبل ستة أيام من بداية سباق جبل فوجي. وكان الموعد الأصلي ينطلق في الثاني من يوليو تموز في كوبنهاجن بالدنمرك.

وكانت ألعاب طوكيو ستقام في الفترة من 24 يوليو تموز حتى التاسع من أغسطس آب هذا العام لكنها تأجلت لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الاتحاد الدولي في بيان ”بسبب إقامة أولمبياد طوكيو بين 23 يوليو والثامن من أغسطس تم تعديل مواعيد العديد من السباقات“.

وأضاف ”لتجنب التعارض مع سباقات الطرق الأولمبية أيام 24 و25 و28 يوليو سينتهي سباق فرنسا في 18 يوليو قبل أول أسبوع في الأولمبياد“.

كما أكد الاتحاد الدولي أن سباقي كاليفورنيا ولندن-ساري‭‭‭ ‬‬‬خرجا من الجدول الذي يضم 35 سباقا.