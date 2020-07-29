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"المتمرد البرازيلي" يرفض العودة.. وبرشلونة يدرس العقوبة

29
JULY
2020
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غاب لاعب الوسط البرازيلي، أرتور ميلو، عن استئناف تدريبات فريقه برشلونة الإسباني، الثلاثاء، وأشار مصدر في النادي الكتالوني إلى أن الـخير يدرس اتخاذ إجراءات بحقه.
 
 
وقال المصدر، دون أن يدلي بمعلومات إضافية: "لم ينضم اللاعب إلى التشكيلة كما كان متوقعا ونحن ندرس الإجراءات التي يمكن أن نتخذها".
 
وبحسب الصحف الإسبانية، فإن أرتور لا يزال في البرازيل ويرفض العودة إلى صفوف فريقه، حيث لم يلعب أي دقيقة منذ إعلان انتقاله رسميا إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة ستشهد انتقال صانع الألعاب البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي في الاتجاه المعاكس في 30 يونيو الماضي.
 
وكان الناديان اتفقا على بقاء اللاعبين في صفوف فريقيهما حتى نهاية المسابقات الرسمية لموسم 2019-2020، الذي تأذى بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وكشفت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الصادرة في برشلونة أن "أرتور قال إنه لا نية لديه للعودة وطالب بفسخ عقده مع نادي بلاوغرانا"، بيد أن برشلونة ليس في وارد قبول طلب اللاعب وقد فتح إجراء تأديبيا بحقه.
 
وعاود لاعبو برشلونة تدريباتهم، الثلاثاء، بعد فترة توقف قصيرة على إثر انتهاء الدوري المحلي في 19 يوليو، الذي شهد تتويج ريال مدريد بطلا.
 
ويستعد برشلونة لخوض مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي ضد نابولي الإيطالي على ملعب كامب نو، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين 1-1.
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