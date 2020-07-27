living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليفربول يختتم الموسم بثلاثية مثيرة في مرمى نيوكاسل

27
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجل ديفوك أوريغي هدفا نادرا ليحول ليفربول البطل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.
 
وأنهى ليفربول الموسم بحصد 99 نقطة وبفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه، بينما احتل نيوكاسل المركز 13 وله 44 نقطة.
 
واستقبل ليفربول أسرع هدف في شباكه في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قابل دوايت جايل ركلة حرة من جونجو شيلفي ووضع الكرة في مرمى الحارس أليسون بيكر بعد مرور 26 ثانية.
 
لكن المدافع فيرغيل فان دايك أدرك التعادل بضربة رأس قوية قبل سبع دقائق من الاستراحة، حيث خاض يورغن كلوب المباراة بعد إجراء خمسة تغييرات على التشكيلة التي فازت 5-3 على تشيلسي يوم الأربعاء.
 
وأضاف البلجيكي أوريجي، الذي لم يكن سجل أي هدف في الدوري منذ هز الشباك مرتين أمام إيفرتون في الرابع من ديسمبر، الهدف الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 59.
 
وأشرك كلوب الثلاثي الهجومي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح في الدقيقة 64 من أجل إضافة المزيد من الأهداف.
 
وأهدر المصري صلاح فرصة إضافة هدفه رقم 20 في الدوري هذا الموسم وسدد في القائم بينما اختتم زميله ماني الأهداف في الدقيقة 89.
 
وقال فان دايك لمحطة (بي.تي سبورت) "كنا ندرك أن الأمور ستكون صعبة وجعلنا الأمور أصعب على أنفسنا بعد أن استقبلنا الهدف بعد عدد قليل من الثواني لا أعرف عددها. لكن نحن لعبنا بقوة وأعتقد أن الشوط الثاني كان رائعا. من الرائع إنهاء الموسم بشكل مميز".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout