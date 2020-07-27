ليفربول يختتم الموسم بثلاثية مثيرة في مرمى نيوكاسل

A + A -

سجل ديفوك أوريغي هدفا نادرا ليحول ليفربول البطل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وأنهى ليفربول الموسم بحصد 99 نقطة وبفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه، بينما احتل نيوكاسل المركز 13 وله 44 نقطة.

واستقبل ليفربول أسرع هدف في شباكه في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قابل دوايت جايل ركلة حرة من جونجو شيلفي ووضع الكرة في مرمى الحارس أليسون بيكر بعد مرور 26 ثانية.

لكن المدافع فيرغيل فان دايك أدرك التعادل بضربة رأس قوية قبل سبع دقائق من الاستراحة، حيث خاض يورغن كلوب المباراة بعد إجراء خمسة تغييرات على التشكيلة التي فازت 5-3 على تشيلسي يوم الأربعاء.

وأضاف البلجيكي أوريجي، الذي لم يكن سجل أي هدف في الدوري منذ هز الشباك مرتين أمام إيفرتون في الرابع من ديسمبر، الهدف الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 59.

وأشرك كلوب الثلاثي الهجومي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح في الدقيقة 64 من أجل إضافة المزيد من الأهداف.

وأهدر المصري صلاح فرصة إضافة هدفه رقم 20 في الدوري هذا الموسم وسدد في القائم بينما اختتم زميله ماني الأهداف في الدقيقة 89.

وقال فان دايك لمحطة (بي.تي سبورت) "كنا ندرك أن الأمور ستكون صعبة وجعلنا الأمور أصعب على أنفسنا بعد أن استقبلنا الهدف بعد عدد قليل من الثواني لا أعرف عددها. لكن نحن لعبنا بقوة وأعتقد أن الشوط الثاني كان رائعا. من الرائع إنهاء الموسم بشكل مميز".