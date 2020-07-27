رونالدو يرفع كأس الدوري الإيطالي

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس إلى الفوز بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم مبكرا، عقب فوزه على ضيفه سامبدوريا (2-0)، يوم الأحد، في الجولة 36 للدوري.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول لأصحاب الأرض "السيدة العجوز" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى.

ومن ثم سجل فيديريكو بيرنارديسكي هدف الأمان الثاني، في الدقيقة 67.

وأضاع رونالدو فرصة تسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بإهداره ضربة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز، إلى 83 نقطة، ليحسم اللقب لصالحه مبكرا، بعد أن أصبح بعيدا عن متناول منافسيه.

وتوج يوفنتوس باللقب للمرة التاسعة على التوالي، واللقب 36 في تاريخه.

في المقابل، توقف رصيد سامبدوريا بعد هذه الهزيمة، عند 41 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس عشر، على سلم ترتيب "الكالتشيو".