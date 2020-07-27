مشجعون ينتقدون فريقهم في البرازيل لفوزه بمباراة ومساعدة المنافس

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وبخت مجموعة مشجعين لواحد من أكبر أندية كرة القدم في البرازيل لاعبيها بعد الفوز بمباراة يوم الأحد، ووصفتهم ”بالجبناء“ لأن الانتصار ساعد واحدا من أكبر منافسيه على التأهل للأدوار الإقصائية في دوري الولاية.

وكان ساو باولو تأهل بالفعل لدور الثمانية في بطولة ولاية ساو باولو وفاز 3-1 على جواراني رغم إشراكه تشكيلة أغلبها من البدلاء.

وأكد الانتصار تأهل منافسه كورنثيانز إلى دور الثمانية أيضا على حساب جواراني.

وأثارت النتيجة غضب بعض مشجعي ساو باولو الذين أرادوا خسارة فريقهم حتى لا يتأهل كورنثيانز.

وقالت مجموعة المشجعين التي تدعى اندبندينتي في حسابها على تويتر ”أهم شيء لم يكن الفوز، بل كان الابتسام“.

وحذرت المجموعة المدرب فرناندو دينيز من الإقالة إذا لم يفز بالبطولة التي لم يحققها ساو باولو منذ عام 2005.

وتمتلك مجموعات المشجعين نفوذا غير معتاد في البرازيل ويمكنها التأثير على قرارات الإدارة في اختيار اللاعبين والمدربين.