الحكومة الكولومبية تطلب من اتحاد كرة القدم التحقيق في فضيحة التذاكر

A + A -

طلبت وزارة الرياضة الكولومبية من اتحاد كرة القدم التحقيق في ارتكاب مسؤولين انتهاكات بعدما أنهت هيئة التجارة تحقيقا استمر لعامين في عملية بيع تذاكر في تصفيات كأس العالم بأسعار مبالغ فيها.

وتم تغريم مجموعة من مسؤولي الاتحاد البارزين مبلغ 4.6 مليون دولار في وقت سابق من الشهر الحالي للتخطيط وتنفيذ هذا الأمر.

وتضم هذه القائمة رامون خيزرن رئيس الاتحاد الكولومبي ونائبه ألفارو جونزاليز ولويس بيدويا رئيس الاتحاد السابق الذي استقال بعد اعترافه بالفساد في فضيحة الاتحاد الدولي (الفيفا).

وقالت الهيئة إن أكثر من 42 ألف تذكرة في ثماني من تسع مباريات لكولومبيا على أرضها في تصفيات كأس العالم 2018 تم بيعها بأسعار أعلى من سعر السوق.

وجاء في خطاب وزارة الرياضة للاتحاد الوطني ”التحقيق ضروري... لتحديد مدى حدوث تجاوزات“.

وأضاف الخطاب أنه يجب ”إيقاف أو إقالة“ المسؤولين لو تم التأكد من انتهاك اللوائح.

وقال الاتحاد الكولومبي إنه طلب من لجنة انضباط فتح تحقيق في الثامن من يوليو تموز على أن يتم إيقاف أو إقالة المسؤولين بعد انتهاء التحقيقات.