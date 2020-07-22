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زوجة عملاق ليفربول السابق منعته من تحقيق حلمه مع باميلا أندرسون

22
JULY
2020
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كشف المهاجم السابق لليفربول ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، بيتر كراوتش، أن زوجته عارضة الأزياء، أبيغايل ماري كراوتش، منعته من التقاط صور مع الممثلة الأمريكية الشهيرة باميلا أندرسون.
 
ونقلت صحيفة "Daily Star"، عن كراوتش قوله: "ذات مرة قابلت باميلا أندرسون. في سهرة حفل عشاء لها. وقفت إلى جانبي مباشرة، فقلت لأبي (أبيغايل ماري كراوتش المعروفة بـ أبي كلانسي): أنت تتفهمين أنه يجب علي التقاط صورة مع باميلا أندرسون. ولكنها ردت: "لا، لا يجب عليك".
 
وأضاف: "أجبتها، قائلا: أنت تعلمين، بأن ذلك يذهل الشباب.. يجب علي أن أرسل لهم صورة لي مع باميلا أندرسون. لكن أبي ردت من جديد، قائلة: لا، لا يجب عليك. وهذه القصة كلها".
 
 يذكر أن بيتر كراوتش دافع عن ألوان ليفربول "الريدز" في الفترة ما بين عامي "2005 و2008"، ووصل معه في عام 2007، إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي خسر فيها أمام ميلان الإيطالي "الروسونيري" بهدف مقابل هدفين.
روسيا اليوم
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