غوارديولا: هذا "غير مناسب" لمانشستر سيتي

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قال جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن الإنجازات الفردية للاعبيه يجب النظر إليها بشكل يرتبط بنجاح الفريق وثبات مستواه، بعدما سجل رحيم سترلينغ هدفين في الفوز 4-صفر على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء.

ورفع سترلينغ مهاجم سيتي رصيده إلى 19 هدفا في الدوري هذا الموسم، لكن غوارديولا أراد تذكير لاعبيه بالتأخر بفارق 15 نقطة عن ليفربول البطل الذي يتبقى له مباراة إضافية.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "من المهم لرحيم تسجيل الأهداف، لكن لايجب أن ننسى أننا أنهينا المسابقة بفارق كبير عن البطل. هذا الأمر غير مناسب لنا".

وأضاف: "بكل تأكيد ظهرنا بشكل أفضل كثيرا من 18 فريقا. الفارق بين الثاني والأول كبير، والفارق بين الثاني والثالث كبير أيضا لكن هذا ليس كافيا".

وتابع "بيب": "الإنجازات الفردية يجب أن ترتبط دائما بإنجازات الفريق وهو ما لم يحدث".

وهذه النتيجة تعني أن فريق غوارديولا فاز في 4 مباريات متتالية في الدوري لأول مرة هذا الموسم، بينما قال المدرب إن فريقه يحتاج إلى الثبات في المستوى بشكل أكبر للمنافسة على اللقب الموسم المقبل.

وأضاف غوارديولا: "نحن نبقى نحتاج إلى معرفة أننا نبتعد كثيرا عن ليفربول. هذه أول مرة نفوز فيها بـ4 مباريات متتالية في الدوري هذا الموسم. منذ موسمين حققنا 18 وفي الموسم الماضي حققنا 14".

وتابع: "هذا يوضح مدى الافتقار للثبات في المستوى هذا الموسم لأننا نملك نفس التشكيلة. هذا حدث بسبب وقوع بعض الأخطاء وأنا أحتاج إلى اكتشاف ذلك قبل الموسم المقبل".

وسيختتم سيتي مشواره في الدوري على أرضه أمام نوريتش سيتي، الأحد.