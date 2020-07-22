مصر.. "غزال الأهلي" يعلن إصابته بكورونا

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أعلن مهاجم نادي الأهلي المصري لكرة القدم، المعار لفريق طلائع الجيش، عمرو جمال، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن عمرو جمال إصابته رسميا، من خلال حسابه على تطبيق إنستغرام، قائلا: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضي وكل الرضى، إيجابي كورونا، نسألكم الدعاء".

يذكر أن جمال يلعب هذا الموسم في صفوف فريق طلائع الجيش، على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

وأصاب "كوفيد-19" عدد من لاعبي أندية مختلفة في مصر، كان آخرها إعلان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، محمد سلطان، إصابة أحد لاعبي الزمالك وأحد أفراد جهازه الإداري بفيروس كورونا.

وكان حارس الزمالك، محمد عواد، أعلن مطلع الأسبوع الماضي عن إصابته بفيروس كورونا عقب اجرائه المسحة الطبية "بشكل فردي"، إلا أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة أعلنت سلبية المسحة الطبية التي أجريت للاعب.

كما أعلن النادي الإسماعيلي إصابة اثنين من أعضاء فريقه بفيروس كورونا المستجد عقب صدور نتائج المسحة الطبية الأولى.

وتم أيضا تسجيل 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، في صفوف نادي طنطا.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات الدوري المصري الممتاز، في السابع من أغسطس المقبل.