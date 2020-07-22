بعد 5 أشهر.. محمود تريزيغيه يسجل "أغلى هدف" لأستون فيلا

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خرج أستون فيلا من منطقة الهبوط بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم بعد أن قاده هدف النجم المصري محمود حسن (تريزيغيه) لفوز ثمين 1-صفر على أرسنال اليوم الثلاثاء.

وأحرز تريزيغيه هدف الفوز في الدقيقة 27 وكان كافيا ليتقدم فيلا في جدول الترتيب على واتفورد بفارق الأهداف، بعد الخسارة الساحقة لمنافسه على الهروب من الهبوط أمام مانشستر سيتي في وقت سابق اليوم.

وأجرى أرسنال 6 تغييرات على التشكيلة التي هزمت مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي السبت، واستغل فيلا الفرصة ليبتعد عن المراكز الثلاثة الأخيرة لأول مرة منذ فبراير الماضي.

وكانت الليلة عصيبة في استاد فيلا بارك الخالي وأهدر كينان ديفيز فرصة مضاعفة التقدم وبعدها بدقائق سدد إيدي نكيتياه لاعب أرسنال فرصة التعادل من ضربة رأس ارتطمت بالقائم.

وسيلتقي فيلا، الذي صعد للأضواء الموسم الماضي وحقق فوزه الثاني في ثلاث مباريات، مع وست هام يونايتد يوم الأحد.

ويملك أستون فيلا 34 نقطة في المركز السابع عشر، ويتقدم على واتفورد بفارق الأهداف، بينما يملك بورنموث 31 نقطة ويمكن للأخير ضمان البقاء إذا فاز في آخر لقاء على إيفرتون مع خسارة فيلا وواتفورد.