الجهاز الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم انهى اختبارات اللاعبين المرشحين للانضمام

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أنهى الجهاز الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم بقيادة المدير الفني جمال طه اختبارات اللاعبين المرشحين للانضمام مستقبلا إلى صفوف المنتخب الأول.

وأجريت الاختبارات على ملعب المجمع المهني في بئر حسن وتضمنت 4 حلقات، وكانت مخصصة لعناصر من مواليد 1995 - 2000.

وفي خط مواز لإعداد المنتخب الأول لإستكمال مبارياته في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأسي العالم "قطر 2022" وآسيا "الصين 2023"، سيواكب الجهاز الفني عن كثب البطولات التنشيطية والرسمية ومنها دوري فئة الشباب، وسيتشاور مع مدربي فرق الأندية لبلوغ الهدف المنشود.

وكان رئيس لجنة المنتخبات عضو اللجنة الإدارية في الإتحاد الدكتور مازن قبيسي حضر جانبا من حصة التدريب الأخيرة التي استهلها طه بقوله للاعبين أن لقاءات أخرى "ستجمعنا مستقبلا، فأنتم دائما تحت الامتحان ما سيحفزكم للظهور بأفضل مستوى مع أنديتكم"، متمنيا لهمم بإسم الجهاز الفني التوفيق، ومشددا على "ضرورة إلتزامهم بإجراءات السلامة والوقاية".

ولخص طه مرحلة الاختبارات بأنها "كانت ضرورية لمعاينة اللاعبين عن قرب بعد التوقف القسري للأنشطة". وقال: "ستكون المتابعة والمواكبة من خلال البطولات التنشيطية والموسم الرسمي"، كاشفا عن "تميز حوالي خمسة لاعبين اذ يملكون المواصفات التي نطلبها حاليا ونتمنى أن يُعتمدوا أساسيين مع فرق أنديتهم ويظهروا معدنهم الجيد، ليكون قرارنا عند استدعائهم صائبا".

واضاف: "متابعتنا ستشمل الجميع لنقف على مدى تطورهم حتى الذين لم يستدعوا الى هذه الاختبارات، لأن أبواب المنتخب مفتوحة أمام كل من يستحق الفرصة".

من جانبه، لفت المستشار الفني للجهاز يوسف محمد "دودو" إلى أن التجربة "مقبولة عموما، والخامات الجيدة تلفت النظر على رغم أن توقف النشاط في الأشهر الماضية أثر فنيا من دون شك".