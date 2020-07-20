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هاميلتون يتوج بسباق جائزة المجر الكبرى

20
JULY
2020
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فاز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، الأحد، بجائزة المجر الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1، متوجا نهاية أسبوع مثالية بمعادلة رقم قياسي للسائق الأسطوري الألماني ميكايل شوماخر، بعدد الانتصارات في السباق ذاته.
 
وبعدما أصبح السبت أول سائق ينطلق من المركز الأول للمرة التسعين، واصل هاميلتون فرض هيمنته وهيمنة فريقه مرسيدس على البطولة، بتحقيقه فوزه الثاني تواليا في 2020، والثامن على حلبة هنغارورينغ المجرية، معادلا رقما قياسيا حققه شوماخر في جائزة فرنسا (8 انتصارات).
 
وحل ثانيا في السباق المجري، الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول، أمام زميل هاميلتون الفنلندي فالتيري بوتاس الذي فاز بالسباق الأول هذا الموسم في النمسا.
 
وتصدر البريطاني بذلك الترتيب العام للبطولة على حساب بوتاس (63 نقطة مقابل 58)، بعدما انتزع أيضا النقطة المخصصة لأسرع لفة في السباق.
 
ورفع البريطاني البالغ من العمر 34 عاما، رصيده الى 86 فوزا في مسيرته، مقتربا بشكل إضافي من رقم قياسي آخر يحمله شوماخر (91 فوزا)، في مسعاه لمعادلة رقم آخر يحمله السائق الأسطوري السابق، هو عدد الألقاب في بطولة العالم (سبعة لشوماخر مقابل ستة حاليا لهاميلتون).
 
وتمكن فيرشتابن من إنهاء السباق في المركز الثاني، على رغم انطلاقه من المركز السابع، ومعاناته من حادث في لفة الخروج الأول إلى الحلبة للاصطفاف عند خط الانطلاق، ما تسبب بأضرار بالغة في جناحه الأمامي وجهاز التعليق، عمل فريقه على إصلاحها في وقت سريع ناهز 7 دقائق فقط.
 
ويعكس ترتيب بطولة العالم للفرق الأفضلية الواسعة التي يحظى بها مرسيدس بعد ثلاثة سباقات فقط من بداية الموسم، اذ يتصدر الفريق الألماني الترتيب برصيد 121 نقطة، مقابل 55 فقط لريد بول الثاني.
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