تصريح مدوٍّ لنور صبري عن الكرة العراقية

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أطلق حارس مرمى المنتخب العراقي السابق، نور صبري، تصريح مدوِّ اعتبر فيه ان كرة القدم في العراق انتهت منذ عام 2013.

وجاء حديث النجم العراقي السابق، لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية نيوز العراقية، وقال صبري: " ان كرة القدم انتهت في العراق منذ عام 2013، فهناك شخصيات ووجوه لا علاقة لها بكرة القدم، اخذت من الرياضة الجو المثالي".

وأضاف حارس مرمى أسود الرافدين السابق: ان "النجومية في الرياضة سهلة جداً، لذلك تجد الشخصيات تتجه اليها، مضت فترة طويلة وكرة القدم في العراق لم تحقق شيئاً وهذا معناه ان كرة القدم سيئة بكل شيء وليس فقط بما يخص عمل اتحاد الكرة".

وعن ترشح نجوم كأس آسيا 2007 للانتخابات المقبلة في اتحاد الكرة، اكد صبري: أن "الجو غير مناسب لدخول النجوم في اتحاد الكرة وهناك فوضى في الكرة العراقية تحتاج الى وقت كبير من اجل إصلاحها".

وتابع "أتمنى من زملائي من جيل 2007 عدم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة الا في حال كانوا ضامنين الفوز بالانتخابات".

ويعتبر صبري واحد من أفضل حراس المرمى الذين دافعوا عن عرين "أسود الرافدين"، واستمرت مسيرة الحارس الدولي السابق، لمدة 20 عاماً مع أكثر من نادي محلي، كما خاض تجربة احترافية مع نادي هجر السعودي موسم 2018/19.

ودافع ابن الـ 35 عاماً عن شباك أسود الرافدين، في 100 مباراة دولية، واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 33 مباراة.

وتوج الحارس الملقب بـ "الامبراطور"، مع المنتخب العراقي بكأس آسيا 2007، بعد الفوز على المملكة العربية السعودية في المباراة النهائية بهدف نظيف، كما نال جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة القارية.

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كما توج صبري مع أسود الرافدين ببطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2002، وحل رابعاً في كرة القدم الأولمبية الصيفية عام 2004، وتوج بلقب كرة القدم في دورة ألعاب غرب آسيا 2005 بعد الفوز بركلات الترجيح على سوريا في المباراة النهائية، كما حقق الميدالية البرونزية في كأس العرب 2012.

أما على صعيد الأندية فاز صبري مع نادي الطلبة، بلقب دورة دمشق الدولية، وبطولة الدوري العراقي الممتاز مع نادي نفط الوسط في موسم 2014/15.

وعلى الصعيد الشخصي فاز نور صبري بلقب أفضل حارس مرمى في كأس آسيا 2007 كما ذكرنا سابقاً، وأفضل حارس مرمى في بطولة كأس الخليج العربي 21، وأفضل حارس مرمى في الدوري العراقي موسم 2014/15، واختير صبري ضمن تشكيلة المنتخب العراقي للعقد الأخير 2010-2019.