living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابة خطيرة في الرأس تخرج مدافع مان يونايتد بقناع أوكسجين

20
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقف لاعبو مانشستر يونايتد وتشلسي في حالة ذهول، بعد سقوط المدافع إيريك بايلي على الأرض، بسبب ضربة برأس تسببت بخروجه من المباراة على جهاز تنفس اصطناعي.
 
وأصيب مدافع مانشستر يونايتد إريك بايلي بإصابة خطيرة في الرأس وغادر الملعب على نقالة مرتديا قناع الأوكسجين، خلال مباراة نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.
 
وكان بايلي قد ارتطم برأس مدافع تشيلسي كيرت زوما قبلها، لكنه عاد لاستئناف المباراة.
 
لكنه تلقى ضربة قوية على الرأس بعد التحام قاس مع زميله هاري ماغواير لإبعاد الكرة من أمام مهاجم البلوز أوليفييه جيرو، سقط على اثره المدافع الإيفواري على الأرض.
 
وبعد الفحوص الأولية سمح الأطباء لماغواير بمواصلة اللعب مع وضع ضمادة حول رأسه.
 
لكن بايلي ظل ممددا على الأرض لنحو 5 دقائق ما دفع فرق الإسعاف للتدخل لنقل اللاعب على نقالة إلى المستشفى مع الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout