إصابة خطيرة في الرأس تخرج مدافع مان يونايتد بقناع أوكسجين

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وقف لاعبو مانشستر يونايتد وتشلسي في حالة ذهول، بعد سقوط المدافع إيريك بايلي على الأرض، بسبب ضربة برأس تسببت بخروجه من المباراة على جهاز تنفس اصطناعي.

وأصيب مدافع مانشستر يونايتد إريك بايلي بإصابة خطيرة في الرأس وغادر الملعب على نقالة مرتديا قناع الأوكسجين، خلال مباراة نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وكان بايلي قد ارتطم برأس مدافع تشيلسي كيرت زوما قبلها، لكنه عاد لاستئناف المباراة.

لكنه تلقى ضربة قوية على الرأس بعد التحام قاس مع زميله هاري ماغواير لإبعاد الكرة من أمام مهاجم البلوز أوليفييه جيرو، سقط على اثره المدافع الإيفواري على الأرض.

وبعد الفحوص الأولية سمح الأطباء لماغواير بمواصلة اللعب مع وضع ضمادة حول رأسه.

لكن بايلي ظل ممددا على الأرض لنحو 5 دقائق ما دفع فرق الإسعاف للتدخل لنقل اللاعب على نقالة إلى المستشفى مع الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي.