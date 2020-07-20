living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليغانيس يكسر "سلسلة" ريال مدريد.. ويخسر مقعده بالليغا

20
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم ينجح ريال مدريد المتوج حديثا بطلا للدوري الإسباني "الليغا" في الحفاظ على نتائجه المثالية منذ استئناف الموسم وتعادل 2-2 مع جاره ليغانيس، الذي هبط إلى الدرجة الثانية، الأحد.
 
ورغم التعادل، استطاع زيدان أن ينتقم من ليغانيس ويرسله إلى الدرجة الثانية، بعد أن تسبب الفريق في رحيله عن ريال مدريد إثر خسارته في كأس ملك إسبانيا مايو 2018.
 
ومنح سيرخيو راموس التقدم لريال مدريد محرزا هدفه 11 هذا الموسم في الدقيقة التاسعة، بعد أن أجرى المدرب زين الدين زيدان العديد من التغييرات في تشكيلته عقب الفوز 2-1 على فياريال، الخميس، وهي النتيجة، التي منحته لقبه الأول في الدوري منذ 2017.
 
وعادل ليغانيس النتيجة في نهاية الشوط الأول عن طريق لاعب الوسط برايان خيل، لكن ماركو أسينسيو أعاد التقدم لريال مدريد في بداية الشوط الثاني.
 
وأدرك روجر أسال التعادل في الدقيقة 78 ليمنح ليغانيس بعض الأمل في النجاة من الهبوط وطالب باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بسبب لمسة يد ضد لوكا يوفيتش، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، بينما سدد أوسكار رودريغيز فوق العارضة من داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
وأنهى ريال مدريد الموسم وفي رصيده 87 نقطة بعد أن وضع التعادل حدا لعشرة انتصارات متتالية، بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.
 
واحتل ليغانيس المركز 18 برصيد 36 نقطة ليهبط برفقة ريال مايوركا وإسبانيول، بينما استمر سيلتا فيغو، الذي أنهى الموسم برصيد 37 نقطة، في الدرجة الأولى بعد تعادله بدون أهداف مع مستضيفه إسبانيول.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout