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ميسي يحطم رقما قياسيا جديدا صمد 67 عاما

20
JULY
2020
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نال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السابعة، وهو رقم قياسي، بعدما سجل هدفين في فوز برشلونة الساحق 5-صفر على مستضيفه ألافيس في الجولة الأخيرة، الأحد.
 
وأنهى برشلونة الموسم في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق 5 نقاط خلف ريال مدريد البطل، الذي تعادل 2-2 مع ليغانيس، الأحد، فيما يحتل ألافيس المركز 16 ولديه 39 نقطة.
 
ومنح المهاجم الشاب أنسو فاتي التقدم لبرشلونة في الشوط الأول بعد أن سدد الفريق الزائر 3 مرات في إطار المرمى، وعزز ميسيو شريكه في خط الهجوم لويس سواريز تفوق برشلونة قبل الاستراحة.
 
وأحرز المدافع نلسون سيميدو هدفا رابعا في بداية الشوط الثاني، قبل أن يهز ميسي الشباك مرة أخرى مسجلا هدفه 25 في الدوري هذا الموسم وبفارق 4 أهداف عن منافسه كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.
 
وحطم ميسي، الذي نال لقب الهداف للموسم الرابع على التوالي، رقم الراحل تيلمو زارا مهاجم أتليتك بلباو السابق، الذي حصل على اللقب 6 مرات، أعوام 1945 و1946 و1947 و1950 و1951 و1953، لكن النجم الأرجنتيني قال إنه كان يود حصد لقب الدوري الإسباني.
 
وقال ميسي: "الجوائز الفردية شيء ثانوي. الفوز بجائزة الهداف 7 مرات إنجاز مهم لكني كنت أحب أن تأتي مع لقب الدوري".
 
وتصدر قائد برشلونة العناوين، الخميس الماضي، بعد مقابلة غاضبة أجراها بعد خسارة برشلونة 2-1 أمام أوساسونا، وصف خلالها فريقه بأنه ضعيف ومتذبذب المستوى، كما بدا أن ينتقد الطريقة التي يدار بها النادي.
 
لكنه كان في حالة أفضل بعد أداء قوي أمام ألافيس، قائلا إن الفريق يشعر بمزيد من الثقة قبل استضافة نابولي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وعقب التعادل 1-1 خارج الأرض.
 
وأضاف ميسي "اليوم شاهدنا شيئا مختلفا، كانت مباراة صعبة بسبب الموقف الذي نمر به بالإضافة لإقامتها عصرا في هذا الطقس الحار لكن رد الفعل الفريق كان مختلفا وأظهرنا التزاما كبيرا.
 
وتابع: "نظرنا إلى أنفسنا من الداخل وهذا شيء كنا بحاجة إليه. لم نقدم موسما جيدا على صعيد الأداء أو النتائج لكن اليوم قطعنا خطوة للأمام. إنها خطوة مهمة نحو ما هو قادم".
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