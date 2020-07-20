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بعد الهزيمة.. سولسكاير يتحدث عن "كارثة دي خيا"

20
JULY
2020
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يعتقد أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد أن الحارس ديفيد دي خيا كان يجب أن يتصدى لهدف تشلسي الثاني "100 مرة من 100 محاولة" بعدما خسر الفريق 3-1 في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد.
 
وأخطأ الحارس الإسباني في هدف أوليفييه جيرو في نهاية الشوط الثاني، ثم سمح لتسديدة ميسون ماونت بعيدة المدى بدخول مرماه في بداية الشوط الثاني.
 
واستمر بذلك التراجع المقلق في أداء دي خيا، لكن سولسكاير واصل دعم الحارس الأول ليونايتد.
 
وقال سولسكاير: "لا يمكن الحديث عن ثقة ديفيد دي خيا لكنه يتحلى بقوة ذهنية كبيرة. هو يدرك أنه كان يجب أن يتصدى 100 مرة من 100 محاولة للهدف لكن هكذا تسير كرة القدم".
 
وشارك سيرخيو روميرو، الحارس الثاني ليونايتد، في كل مباريات يونايتد السابقة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكن سولسكاير قرر الاستعانة بالحارس دي خيا في استاد ويمبلي.
 
وقال المدرب النرويجي: "لقد اتخذت القرار بإشراكه (دي خيا) وهو من الناحية الذهنية كان مستعدا".
 
وقرر سولسكاير بشكل غريب إبعاد أنطوني مارسيال وبول بوغبا وميسون غرينوود عن التشكيلة الأساسية ولم يظهر يونايتد بقوته الهجومية المعتادة وكان يمكن أن يخسر بفارق أكبر أمام تشلسي.
 
وقال: "لقد شاركا (مارسيال وبوغبا) في العديد من المباريات لذا كان القرار يتعلق بحصولها على راحة وكذلك منحهما الفرصة لصناعة الفارق عند المشاركة".
 
وسيتحول الآن تركيز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي حيث يستهدف إنهاء الموسم في المربع الذهبي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
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