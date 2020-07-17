مانشستر يونايتد يواصل مطاردة المربع الذهبي بالفوز على بالاس

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واصل مانشستر يونايتد التمسك بأمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 2-صفر على مستضيفه كريستال بالاس بفضل هدفي ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس.

وقبل جولتين من النهاية، يحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 62 نقطة وبفارق الأهداف عن ليستر سيتي رابع الترتيب بينما يأتي تشيلسي ثالثا وله 63 نقطة. ويلعب يونايتد مع ليستر في الجولة الأخيرة.

وبعد استقبال وست هام يونايتد في أولد ترافورد يوم الأربعاء يخرج الفريق لمواجهة ليستر في ختام الدوري في مباراة ربما تحدد صاحب المركز الرابع.

وقال أولي جونار سولشار مدرب يونايتد الذي حافظ فريقه على سجله الخالي من الهزيمة في آخر 19 مباراة بجميع المسابقات ”نحن بحاجة إلى الابتسام وخوض تلك الفترة وحصلنا على ذلك عن استحقاق، لم يعتقد أي شخص في يناير أننا سننافس على المربع الذهبي.

”قمنا بعمل مذهل منذ استئناف الدوري. هذه هي المباريات المهمة. هذا هو الوضع في مانشستر يونايتد وعلينا الظهور وإبراز شخصيتنا“.

ولم يقدم يونايتد أداء جيدا في جنوب لندن ونجا في نهاية الشوط الأول عندما تجاهل الحكم جراهام سكوت مطالب بالاس بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من فيكتور ليندلوف ضد ويلفريد زاها.

وبعد ذلك بلحظات منح راشفورد التقدم بهدف ليونايتد قبل الاستراحة مباشرة.

واعتقد بالاس أنه أدرك التعادل عن طريق جوردان أيو في الدقيقة 55 لكن الحكم ألغى الهدف بعد تدخل حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

وحسم يونايتد الانتصار عندما تبادل برونو فرنانديز الكرة مع راشفورد ووصلت إلى مارسيال الذي سجل من مدى قريب.

وقال سولشار ”كانت مباراة متكافئة ولم نصل إلى إيقاعنا في التمرير لكننا انتصرنا بفضل الهدفين الرائعين“.

وتلقى بالاس، الذي خسر للمرة السادسة على التوالي، ضربة قوية عند خروج المدافع باتريك فان أنهولت بسبب الإصابة بعد اصطدامه مع مارسيال إذ تبدو أنها إصابة قوية في الكتف.