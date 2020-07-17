سيرينا تشارك في بطولة بأمريكا في أغسطس

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قالت رابطة اللاعبات المحترفات للتنس إن سيرينا وليامز ستعود إلى الملاعب للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا إذ تشارك في النسخة الأولى لبطولة المصنفات الأوليات في ولاية كنتاكي والتي تنطلق في العاشر من أغسطس آب.

وستخوض اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أول مباراة منذ قيادة أمريكا للفوز على لاتفيا في كأس الاتحاد لفرق السيدات في واشنطن في فبراير شباط.

وأعلنت الرابطة مشاركة الأمريكية سلون ستيفنز في البطولة أيضا.

وخلال الأسبوع الماضي أكدت الرابطة إقامة بطولتين في براج بالتشيك وكنتاكي ليرتفع عدد البطولات هذا الموسم إلى 21.

وقالت الرابطة، التي أوقفت الموسم في مارس آذار بسبب الجائحة، إن الموسم سيستأنف في باليرمو بإيطاليا في الثالث من أغسطس.

وستقام بطولة سينسناتي للأساتذة على ملاعب فلاشينج ميدوز بنيويورك في منتصف أغسطس ويتبعها بطولة أمريكا المفتوحة في مكانها المعتاد في الفترة من 31 أغسطس وحتى 13 سبتمبر أيلول.