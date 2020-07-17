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ليفربول يقترب بشدة من نجم كبير.. و"عقبة وحيدة" على الطريق

17
JULY
2020
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يبدو أن ليفربول بات على بُعد خطوات معدودة من تعزيز خط وسطه بنجم جديد، حيث أصبح انتقال تياغو ألكانتارا من بايرن ميونيخ الألماني إلى بطل الدوري الإنجليزي وشيكا وفقا لتقارير صحفية ألمانية.
 
وقالت صحيفة "بيلد" إن ألكانتارا (29 عاما) وافق على الشروط النهائية للانضمام إلى "الريدز"، بعد أن رفض تجديد عقده مع بطل الدوري الألماني وأبلغ إدارة النادي البافاري برغبته في خوض تحديات جديدة بعيدا عن الـ"بوندزليغا".
 
وأوضحت الصحيفة أن لاعب برشلونة الإسباني السابق "يتشوق" للعمل مع يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، الذي يسعى بشكل شخصي لإتمام الصفقة من أجل ضم "لاعب مبدع" يكمل الناقص في وسط ملعب ليفربول.
 
إلا أن العقبة الرئيسية تبقى في قيمة الانتقال، حيث يصر بايرن على الحصول على 36 مليون إسترليني مقابل ألكانتارا الذي قضى في صفوفه 7 مواسم، فيما يقدر ليفربول الصفقة بنحو 22 مليونا فقط.
 
لكن حاجة بايرن الماسة للمال بعد إنفاق مبلغ ضخم لضم ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي، قد تدفعه إلى الوصول إلى صيغة مرضية مع ليفربول للتخلي عن ألكانتارا.
 
وينتهي عقد لاعب منتخب إسبانيا مع بايرن الموسم المقبل، علما أنه توج معه بلقب الدوري 7 مرات، وخاض 230 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2013 قادما من "كامب نو".
 
ويحمل تياغو أيضا الجنسيتين البرازيلية والإيطالية، لكنه فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافا لشقيقه رافينيا الذي لعب لمنتخب البرازيل.
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