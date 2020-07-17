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زيدان في أجمل أيامه: هذا اللقب يفوق كل شيء

17
JULY
2020
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اعتبر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن فوز فريقه بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الخميس، أفضل من أي من الألقاب الثلاثة التي قاد فيها الفريق للقب دوري أبطال أوروبا.
 
وحصد ريال مدريد لقبه 34 في الدوري بتغلبه 2-1 على ضيفه فياريال، بعد 10 انتصارات متتالية منذ استئناف الموسم عقب ثلاثة أشهر من التوقف، بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
وأبلغ المدرب الفرنسي شبكة موفيستار الإسبانية بعد فوزه باللقب 11 مع ريال مدريد كمدرب، الثاني له مع الفريق في الدوري: "دوري الأبطال هو دوري الأبطال لكن لقب الدوري يجعلني أكثر سعادة لأنه يعتمد على كل شيء.
 
"هذا شعور هائل لأن ما فعله اللاعبون كان مذهلا. لا يوجد ما أقوله فأنا مفعم بالمشاعر".
 
وربما لن يتم وصف الفوز باللقب باعتباره الأكثر إثارة لريال مدريد بعدما كان متوقعا منذ أسابيع، لكن زيدان، الذي نال اللقب ذاته لاعبا مع الفريق الملكي، لم يقلل من إنجاز فريقه.
 
وأضاف "كنا الأفضل لأننا حصدنا العدد الأكبر من النقاط وهذا كل ما يمكن قوله. بالنسبة لي فهذا أحد أفضل أيامي كمحترف".
 
"اللاعبون هم من قاتلوا من أجل هذا. بالطبع قمت بعملي لكن اللاعبين هم من آمنوا بما يفعلوه".
 
لكن الاحتفال باللقب لم يكن معتادا إذ توج ريال أمام مدرجات خالية بملعب ألفريدو دي ستيفانو وهو ملعب التدريب في ظل إغلاق سانتياغو برنابيو بسبب أعمال التجديد.
 
ولن يقوم الفريق بجولته المعتادة إلى وسط المدينة في ظل القيود لوقف انتشار فيروس كورونا.
 
وقال زيدان "هذا غريب على الجميع وكنا نود الاحتفال مع الجماهير لكن ليس مقدرا أن يحدث ذلك".
 
وتابع "لكنني واثق من شعور الجميع بالسعادة في منازلهم الليلة. الجماهير كانت تود مشاهدة الفريق يفوز وقمنا بذلك من أجلهم".
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