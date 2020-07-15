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صراع المركز الثالث.. جيرو يمنح تشلسي "الفرصة الذهبية"

15
JULY
2020
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عزز تشلسي غير المقنع آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتجاوز بداية ضعيفة ليهزم نوريتش سيتي الهابط 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد ستامفورد بريدج، الثلاثاء.
 
وهز أوليفييه جيرو الشباك في آخر لعبة بالشوط الأول ليعزز تشلسي موقعه في المركز الثالث، ويتقدم بأربع نقاط على ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في صراع إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.
 
وهذه ثامن هزيمة على التوالي في الدوري لنوريتش، الذي تأكد هبوطه بالفعل بعد خسارته أمام وست هام يونايتد، السبت.
 
وجنى تشلسي، الذي أجرى 5 تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام شيفيلد يونايتد، السبت، ثمار ضغطه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما قابل جيرو برأسه كرة عرضية من بوليسيك.
 
وقال جيرو: "كان من المهم التسجيل قبل الاستراحة لكن كان يجب تسجيل المزيد من الأهداف. لقد استحوذنا على الكرة طويلا".
 
وأضاف "أعتقد أن الفريق كان تحت الضغط بعض الشيء لأننا كنا نحتاج إلى الفوز. كان لدينا الكثير من الإصرار للأداء بشكل مميز الليلة لكن أهم شيء النقاط الثلاث".
 
وكان نوريتش أكثر جرأة في الشوط الثاني، لكن تشلسي كان له نصيب الأسد من الاستحواذ على الكرة رغم عدم صناعة الكثير من الفرص.
 
وسيحول تشلسي تركيزه الآن إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه مانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي باستاد ويمبلي، الأحد القادم.
 
ويختتم نوريتش موسمه في الدوري الممتاز على أرضه ضد بيرنلي في بداية الأسبوع القادم ثم خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي.
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