كلوب يحدد موعد رحيله عن ليفربول ويعلن وجهته المقبلة

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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، أنه يتطلع إلى البقاء في النادي الإنجليزي حتى عام 2024 ، قبل عودته إلى ألمانيا مرة أخرى، وربما تدريب فريقه السابق.

وعند سؤاله عما إذا كان سيعود إلى ألمانيا، رد كلوب لأول مرة بشكل صريح في هذا الشأن، خلال تصريحات له، نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "بالتأكيد سيحدث ذلك، وربما اتجه إلى ماينز".

وقضى كلوب الفترة بين 1990 و2008 في صفوف فريق ماينز الألماني، كلاعب أولا ثم مدرب.

وحول المدة التي سيبقى فيها في "أنفيلد"، أضاف: "أربع سنوات في ليفربول".

وتابع: "سأرتاح لمدة عام بعدها، وربما حينها أكون مهتما بالعودة للتدريب، لكني قد أعتزل نهائيا".

وأوضح: "ربما للمرة الأولى سأكون قادرا على فعل ما أريده، ما أريد القيام به، ربما تدريب ناد أو منتخب وطني، أو لا شيء على الإطلاق".

وأضاف: "في غضون خمس سنوات يمكن للعالم أن يبدو مختلفا تماما مرة أخرى".

وتولى كلوب البالغ 53 عاما مسؤولية تدريب "الريدز" في عام 2015، بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني.

وجدد ليفربول عقد كلوب مع النادي، في العام الماضي، حيث أصبح ساريا حتى عام 2024.

ونجح المدرب الألماني في قيادة ليفربول إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي.