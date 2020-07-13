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جائزة ستيريا: هاميلتون بطلاً.. وخيبة أمل لفيراري

13
JULY
2020
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فاز  بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون بجائزة ستيريا الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، متقدما زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.
 
وفرض الفريق الألماني المهمين على البطولة منذ 2014، نفسه بقوة منذ مطلع الموسم، بتحقيقه الفوز الثاني في السباق الثاني تواليا على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ في النمسا.
 
وكان بوتاس قد دشن الأسبوع الماضي الموسم المتأخر من بطولة 2020، والذي أرجئ انطلاقه لنحو أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، بالفوز على حلبة ريد بول رينغ، بينما حل هاميلتون في المركز الثاني، قبل ان يكون رابعا في الترتيب النهائي بعد فرض عقوبة إضافة خمس ثوانٍ الى  توقيته بسبب احتكاك مع سيارة سائق ريد بول التايلاندي ألكسندر ألبون.
 
لكن هاميلتون الباحث عن لقب عالمي سابع لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله الألماني ميكايل شوماخر، فرض نفسه بقوة على الحلبة النمسوية هذا الأسبوع. فهو تصدر التجارب الرسمية السبت في ظل أجواء ماطرة، وحافظ على الصدارة عند الانطلاق على رغم الضغط الذي فرضه عليه ثاني المنطلقين، الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) الذي أنهى السباق في المركز الثالث.
 
الى ذلك، تواصلت معاناة فريق فيراري بخروج سائقيه الألماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير من موناكو مبكرا من السباق، بعد احتكاك سيارة الثاني بالأول عند منعطف في اللفة الأولى.
 
وكان فيتل الذي سيرحل عن فيراري في نهاية الموسم الحالي، قد انطلق من المركز العاشر، بينما انطلق لوكلير من المركز الرابع عشر.
 
وتقدم إبن إمارة موناكو باعتذار من زميله بعد الحادث الذي تسبب به، والذي أدى الى ضرر كبير في الجناح الخلفي لسيارة زميله الألماني.
 
وفي سباق الأسبوع الماضي، حل لوكلير في المركز الثاني خلف بوتاس، بينما اكتفى فيتل يومها بالمركز العاشر.
 
وباستثناء هيمنة هاميلتون، وتمكن بوتاس من انتزاع المركز الثاني من فيرشتابن بفضل استراتيجية توقف متأخر ناجحة، بقي السباق روتينيا الى حد كبير، وكانت أبرز محطاته على الحلبة أداء سائق رايسينغ بوينت، المكسيكي سيرخيو بيريز الذي قدم لمحات تجاوز لافتة أتاحت له التقدم من المركز السابع عشر عند الانطلاق، الى السادس في نهاية السباق.
 
وكان السباق محطة إيجابية للفريق، مع حلول سائقه الثاني الكندي لانس سترول في المركز السابع، علما بأنه انطلق من المركز الثاني عشر.
 
وتقام المرحلة الثالثة من البطولة الأسبوع المقبل في المجر.
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