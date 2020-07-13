الإصابة قد تغيب غريزمان عن آخر جولتين بالدوري الإسباني

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يتوقع أن يغيب أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عن آخر جولتين من موسم البطولة الحالي.

ويأتي هذا الغياب بعد تعرض غريزمان لإصابة في الفخذ خلال مباراة النادي الكتالوني التي فاز فيها 1-صفر أمس السبت، على ريال بلد الوليد.

واستبدل غريزمان خلال الاستراحة بين شوطي المباراة، وقال برشلونة في بيان الأحد، إنه أصيب في الفخذ الأيمن.

وقدم لاعب منتخب فرنسا أداء متميزا هذا الموسم، بعد انتقاله العام الماضي قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

ولم يحدد برشلونة المدة التي سيغيبها مهاجمه عن صفوفه، لكن صحيفة سبورت المحلية قالت إنه سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع، مما يعني غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام ضيفه أوساسونا الخميس المقبل، إلى جانب مباراته الأخيرة في الموسم في مواجهة ألافيس في ملعب الأخير الأحد القادم.

وبفضل فوز الأمس، حافظ نادي برشلونة على فرصته في المنافسة على لقب الدوري، رغم أن الغريم الأكبر ريال مدريد المنفرد بالصدارة سيكون بوسعه توسيع الفارق بين العملاقين إلى أربع نقاط إذا فاز على غرناطة الاثنين.