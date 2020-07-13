عندما يخطئ "العملاق".. ميلان يدفع ثمن سقطات حارسه

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نفذ فرانك كيسي لاعب وسط ميلان ركلة جزاء بنجاح ليقود فريقه للتعادل 2-2 مع مستضيفه نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد، بعدما تسبب الحارس جيانلويجي دوناروما في منح التقدم لصاحب الأرض.

ووضع تيو هرنانديز الفريق الضيف في المقدمة في الدقيقة 20 من أول فرصة حقيقية لميلان على المرمى، لكن جيوفاني دي لورينتسو أدرك التعادل لنابولي عندما فشل دوناروما، الحارس الشاب العملاق، 196 سم، في الإمساك بركلة حرة نفذه الورينتسو إنسيني.

وتقدم نابولي بعد الاستراحة عندما مرت تسديدة دريس ميرتنز من أسفل دوناروما، قبل أن يدرك كيسي التعادل لميلان في الدقيقة 73 من ركلة جزاء بعد تدخل من نيكولا ماكسيموفيتش ضد جياكومو بونافنتورا.

وأكمل ميلان الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد أليكسيس سالميكرز لحصوله على الإنذار الثاني.

وظل نابولي في المركز السادس برصيد 52 نقطة متقدما بنقطتين على ميلان صاحب المركز السابع.