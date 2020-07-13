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رسائل عنصرية لنجم بالدوري الإنجليزي.. والمتهم "مفاجأة"

13
JULY
2020
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في مفاجأة تلفت الانتباه اعتقلت الشرطة البريطانية متهما بإرسال رسائل عنصرية للمهاجم الإيفوارى ويلفريد زاها، لاعب فريق كريستال بالاس.
 
وتم توقيف المتهم قبل مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز  بين كريستال بالاس وأستون فيلا على ملعب الأخير.
 
وتمثلت المفاجأة في كون المتهم صبيا لم يتجاوز عمره 12 عاما.
 
ونشر زاها صورة للرسائل العنصرية التي وصلت إليه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، من أحد مشجعي نادي أستون فيلا، والتي ذكر فيها "من الأفضل ألا تسجل غدًا (أيها الأسود)، وإلا سآتي إلى منزلك مرتديًا زي شبح"، بحسب "أسوشيتد برس".
 
وقالت شرطة وست ميدلاندز على تويتر: "تلقينا إشعارا بشأن سلسلة من الرسائل العنصرية التي تم إرسالها إلى لاعب كرة قدم اليوم وبعد النظر فيها وفحصها، قمنا بإلقاء القبض على صبي يبلغ من العمر 12 عاما، نقل إلى الحجز. شكرا لكل من أثار القضية. لن نتهاون في مكافحة العنصرية ".
 
وقبل انطلاق المباراة في فيلا بارك، كان زاها بين اللاعبين الذي ركعوا تعبيرا عن مشاركتهم في حملة "حياة السود مهمة".
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