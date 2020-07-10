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توقف الدوري بسبب كورونا يمنح إينجس الراحة المطلوبة

10
JULY
2020
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يقول داني إينجس مهاجم ساوثامبتون إنه حصل، نتيجة توقف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب فيروس كورونا، على راحة كان في أمس الحاجة إليها من أجل استعادة سابق لياقته لتقديم أداء كبير في ختام موسم البطولة.
 
داني إينجس مهاجم ساوثامبتون خلال مباراة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم التاسع من يوليو تموز 2020. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الأنباء. تستخدم الصورة في الأغراض التحريرية فقط.
وأحرز إينجس هدفه رقم 19 في الدوري الممتاز هذا الموسم في تعادل فريقه 1-1 مع إيفرتون على أرض الأخير يوم الخميس.
 
وكان إينجس انضم بعقد دائم لساوثامبتون قادما من ليفربول في بداية الموسم الحالي بعد أن أمضى الموسم السابق معارا في صفوف الفريق.
 
وتراجع مستوى أداء إينجس (27 عاما) قبل توقف الدوري في منتصف مارس آذار الماضي عندما أحرز فقط هدفين في تسع مباريات في جميع المنافسات لكنه هز الشباك أربع مرات في خمس مباريات منذ استئناف مباريات البطولة في الشهر الماضي.
 
وقال إينجس لصحيفة ساذرن ديلي إيكو ”أشعر أنني أكثر لياقة الآن مما كنت عليه قبل توقف البطولة.. أعتقد أن عودتي بهذه الصورة الأفضل كان أمرا إيجابيا بالنسبة لي.“
 
وأضاف المهاجم ”أريد الاستمرار في التحسن وأريد احراز أكبر عدد ممكن من الأهداف قبل نهاية الموسم.“
 
وتعثرت مسيرة إينجس في ليفربول بسبب سلسلة من الإصابات الخطيرة التي تقلصت بسببها مشاركته مع الفريق إلى الظهور فقط في 14 مباراة خلال ثلاثة مواسم.
 
لكنه قدم أداء مختلفا تحت قيادة رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون في الموسم الحالي محرزا 15 هدفا في 17 مباراة في كل المنافسات ما بين سبتمبر أيلول ويناير كانون الثاني.
 
وأشاد المدرب النمساوي باللاعب قائلا ”في كل أسبوع يعمل بكل جد من أجل الفريق.. وهو يعرف مدى أهميته بالنسبة لنا.“
 
وقال إينجس ”بالنسبة لي الأهداف هي الأهداف.. التهديف أمر محبب للجميع ودائما أسعى لإحراز أكبر عدد ممكن من الأهداف بشتى الطرق..“
Reuters
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