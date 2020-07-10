بيليغريني يعود إلى الدوري الإسباني من بوابة بيتيس

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وافق مانويل بيليغريني على تدريب نادي ريال بيتيس، بدءا من الموسم القادمة، بعقد يستمر حتى عام 2022.

وقاد المدرب التشيلي البالغ من العمر 66 عاما مانشستر سيتي إلى لقب الدوري الممتاز في 2014.

وأقال بيتيس مدربه خوان "روبي" فيرير الشهر الماضي، بعد موسم متذبذب، ويقود الفريق حاليا المدرب المؤقت أليكسيس تروخيلو، حيث ضمن الفريق البقاء في الدوري، فيما لا يزال أمامه أربع مباريات متبقية.

بعد تدريبه في أميركا الجنوبية، حقق بيليغريني قفزة في كرة القدم الأوروبية، عندما تولى مهمة تدريب نادي فياريال الإسباني عام 2004.

وقد تمكن من تحويل الفريق إلى منافس خطير، وصل به إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2006، وأنهى الدوري الإسباني في المركز الثاني في عام 2008.

كما قام بتدريب ريال مدريد ومالقة وويست هام وهيبي شينا فورشن الصيني.