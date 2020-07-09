مرسيدس يقول مشكلة مستشعر صندوق التروس "معقدة"

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قال جيمس فولز المدير الاستراتيجي في مرسيدس إن الفريق كان يعلم بوجود مشكلة في مستشعر صندوق التروس قبل افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في النمسا الأحد الماضي ويعمل جاهدا على حل ”المشكلة المعقدة“ قبل سباق جائزة ستايريان الكبرى الأحد المقبل.

وفاز فالتيري بوتاس بسباق الأحد الماضي في حلبة رد بول رينج لكن الفريق أبلغه هو وزميله لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات بمحاولة تفادي الصعود على المطبات البلاستيكية خوفا من تفاقم المشكلة.

وربما يؤدي تفادي الصعود على المطبات البلاستيكية إلى خسارة عدة أجزاء من الثانية في اللفة الواحدة لكن لا يمكن تفادي حدوث ذلك في سباق كامل.

وأضاف فولز في فيديو بموقع الفريق الرسمي ”المشكلة في صندوق التروس كهربائية بطبيعتها والواقع هو أنه أمامنا عدة أيام للتغلب على هذه المشكلة.

”يعمل بعض العاملين على هذا الأمر صباحا ومساء. نعلم أننا لو لم نتغلب على هذه المشكلة سيتكرر الأمر في غضون عدة أيام“.

وأشار توتو فولف رئيس مرسيدس إلى أن حامل اللقب سيستخدم مكونات جديدة في جائزة ستايريان لتحسين الأمر.

ويقام سباق الأحد المقبل بدون حضور الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا.

وستكون المرة الأولى في تاريخ فورمولا 1 التي تستضيف فيها حلبة واحدة سباقين في موسم واحد.