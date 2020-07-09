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سولشار: يونايتد يجب أن يكون واقعيا في سوق الانتقالات

9
JULY
2020
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قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه يجب أن يكون واقعيا في سوق الانتقالات بسبب التأثير المالي لجائحة فيروس كورونا.
 
وارتبط اسم يونايتد بجيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند وجاك جريليش لاعب أستون فيلا لكن سولشار أوضح أن الجائحة غيرت نظرة النادي إلى أسعار اللاعبين.
 
وأبلغ سولشار الصحفيين قبل مواجهة أستون فيلا المتعثر في وقت لاحق يوم الخميس ”يجب أن يكون الأمر واقعيا. أعتقد أن العالم كله تغير على الجانب المالي والنظرة إلى أسعار اللاعبين.
 
”لا أفكر على المدى القصير أو مناسبة الأمر لي على المدى القصير. أفكر دائما على المدى البعيد وأحاول إبرام صفقات جيدة“.
 
وأضاف ”سأكون حريصا فيما يتلق بالمال ومالي الشخصي أيضا“.
 
وأوضح سولشار أن يونايتد يأمل في بقاء الفرنسي الدولي بول بوجبا الذي تألق منذ عودته من إصابة في الكاحل.
 
وينتهي عقد بوجبا بنهاية الموسم المقبل لكن يونايتد يملك حق تمديد التعاقد لعام آخر.
 
وقال سولشار ”أريد بقاء أفضل اللاعبين. أرى أن بوجبا يتحسن شيئا بشيء منذ عودته من الإصابة“.
 
وتابع ”إنه يستمتع بما يقدمه ودعونا نرى أين سيأخذنا ذلك“.
Reuters
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