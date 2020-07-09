عقاب سريع جدا لنجم لاتسيو "العضاض"

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بعد ساعات قليلة من المشهد المثير للجدل، أعلن عن توقيع العقوبة بحق مدافع لاتسيو الإيطالي، باتريسيو غابارون، الذي أقدم على تصرف غريب حين عض لاعبا بالفريق المنافس.

وعوقب باتريسيو غابارون بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه 10 آلاف يورو (11300 دولار).

وفي ظل احتمال تبدد فرص لاتسيو في الفوز باللقب الغائب منذ عام 2000 ودخول اللاعبين في جدال، أحنى باتريك البالغ من العمر 27 عاما رأسه فجأة وعض مدافع ليتشي، جيوليو دوناتي، من ذراعه اليسرى.

ووقع الحادث في الوقت بدل الضائع من المباراة التي خسرها لاتسيو بهدفين لهدف أمام ليتشي المهدد بالهبوط، الثلاثاء.

وأشار القرار التأديبي لرابطة الدوري اليوم الأربعاء إلى أن العضة تم التقاطها عبر تقنية "الفار"، وأنها لم تسبب أي إصابة لدوناتي.

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وأوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 2013 لويس سواريز لعشر مباريات بسبب قيامه بعض خصمه عندما كان يلعب في صفوف ليفربول.

كما تم إيقاف مهاجم أوروغواي 9 مباريات دولية بسبب عضه للمدافع الإيطالي جيورجيو كيليني في كأس العالم عام 2014.