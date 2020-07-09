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ليفربول يعبر برايتون.. ويقترب من "الرقم التاريخي"

9
JULY
2020
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سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين، ساهما في فوز كبير لبطل الدوري الإنجليزي ليفربول على برايتون آند هوف ألبيون بنتيجة 3-1، الأربعاء.
 
وتقدم فريق المدرب يورغن كلوب 2-صفر بعد أول 8 دقائق، حيث خطف نابي كيتا الكرة من دافي بروبر ومرر إلى محمد صلاح الذي سدد بثقة من مدى قريب ليفتتح الأهداف في الدقيقة السادسة.
 
وبعد دقيقتين مرر صلاح الكرة إلى جوردان هندرسون الذي أطلق تسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء ليهز الشباك ببراعة.
 
وقلص فريق المدرب غراهام بوتر الفارق قبل الاستراحة عن طريق لياندرو تروسارد بعد تمريرة طارق لامبتي.
 
وكان بوسع برايتون، الذي تعافى بعد أداء الشوط الأول، إدراك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب لكن دان بيرن غير المراقب فشل في تحويل كرة من مدى قريب إلى داخل المرمى.
 
وحسم صلاح الانتصار رقم 30 في 34 مباراة للريدز هذا الموسم عندما قابل ركلة ركنية نفذها آندي روبرتسون ووضع الكرة برأسه في المرمى.
 
ورفع صلاح رصيده من الأهداف بالدوري هذا الموسم إلى 19 هدفا، بفارق 3 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة نفذها "الملك المصري".
 
بينما رفع البطل رصيده إلى 92 نقطة، ويحتاج ليفربول إلى 9 نقاط من آخر 4 مباريات، وهو أمر يبدو واردا جدا، ليحقق أعلى حصيلة من النقاط في موسم واحد بالبريميرليغ.
 
ويملك مانشستر سيتي الرقم القياسي حاليا بتحقيقه 100 نقطة في موسم 2017-2018.
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