living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صلاح وليفربول.. "أسرع مئة" في التاريخ

9
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازا شخصيا لافتا، الأربعاء، بعدما بات أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في إحراز 100 هدف للفريق في بطولة البريميرليغ.
 
وأحرز الفرعون المصري هدفين في فوز فريق ليفربول الكبير على برايتون، بنتيجة 3-1، في الجولة 34.
 
موقع "غول" العالمي كشف أن صلاح بات بذلك أسرع لاعب يساهم في تسجيل 100 هدف لليفربول خلال تاريخه "الريدز" العريق في الدوري، وتمكن النجم المصري من تحقيق ذلك خلال 104 مباريات فقط، منذ قدومه للفريق في صيف 2017.
 
وانضم النجم المصري بعد تحقيقه رقم المئة إلى كوكبة محدودة جدا من نجوم ليفربول لا يتعدى عدد أفرادها ثلاثة، هم الأساطير روبي فاولر ومايكل أوين وستيفن جيرارد.
 
وأحرز صلاح تحديدا 73 هدفا، وصنع 27 تمريرة حاسمة لليفربول في أقل من 3 مواسم مع الفريق، وهي أرقام تظهر أهمية اللاعب المصري وقيمته للفريق.
 
ورغم مركزه الهجومي يحل صلاح في المركز الثالث بين "صانعي التمريرات الحاسمة" في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لا يسبقه سوى نجم مانشستر يونايتد كيفن دي بروين، ورفيقه في ليفربول ألكسندر- أرنولد.
 
وقال صلاح في تصريحات لموقع "سكاي سبورتس" عقب المباراة أمام برايتون "لا أعرف لماذا.. ولكنني أعتقد أنني أحقق أرقاما جيدة في التمريرات الحاسمة منذ قدومي إلى ليفربول.. في مركزي هذا أتصور أنني أؤدي بشكل جيد".
 
ويبدو وصول صلاح  إلى الرقم 100 في 104 مباراة ملفتا، إذا علمنا أن مايكل أوين وروبي فاولر بلغا هذا الرقم بعد 148 و158 مباراة على الترتيب، بينما احتاج ستيفن جيرارد، القائد التاريخي لليفربول، 212 مباراة لتحقيق الإنجاز ذاته.
 
يشار أيضا إلى أن ليفربول، المتوج باللقب قبل أيام، بات أسرع فريق في تاريخ "البريميرليغ" يصل إلى 30 انتصارا في موسم واحد (بعد 34 مباراة فقط)، كما أن فريق يورغن كلوب يحتاج إلى 9 نقاط من آخر 4 مباريات، وهو أمر يبدو واردا جدا، ليحقق أعلى حصيلة من النقاط في موسم واحد بالبطولة.
 
ويملك مانشستر سيتي الرقم القياسي حاليا بتحقيقه 100 نقطة في موسم 2017-2018.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout