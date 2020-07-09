صلاح وليفربول.. "أسرع مئة" في التاريخ

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حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازا شخصيا لافتا، الأربعاء، بعدما بات أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في إحراز 100 هدف للفريق في بطولة البريميرليغ.

وأحرز الفرعون المصري هدفين في فوز فريق ليفربول الكبير على برايتون، بنتيجة 3-1، في الجولة 34.

موقع "غول" العالمي كشف أن صلاح بات بذلك أسرع لاعب يساهم في تسجيل 100 هدف لليفربول خلال تاريخه "الريدز" العريق في الدوري، وتمكن النجم المصري من تحقيق ذلك خلال 104 مباريات فقط، منذ قدومه للفريق في صيف 2017.

وانضم النجم المصري بعد تحقيقه رقم المئة إلى كوكبة محدودة جدا من نجوم ليفربول لا يتعدى عدد أفرادها ثلاثة، هم الأساطير روبي فاولر ومايكل أوين وستيفن جيرارد.

وأحرز صلاح تحديدا 73 هدفا، وصنع 27 تمريرة حاسمة لليفربول في أقل من 3 مواسم مع الفريق، وهي أرقام تظهر أهمية اللاعب المصري وقيمته للفريق.

ورغم مركزه الهجومي يحل صلاح في المركز الثالث بين "صانعي التمريرات الحاسمة" في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لا يسبقه سوى نجم مانشستر يونايتد كيفن دي بروين، ورفيقه في ليفربول ألكسندر- أرنولد.

وقال صلاح في تصريحات لموقع "سكاي سبورتس" عقب المباراة أمام برايتون "لا أعرف لماذا.. ولكنني أعتقد أنني أحقق أرقاما جيدة في التمريرات الحاسمة منذ قدومي إلى ليفربول.. في مركزي هذا أتصور أنني أؤدي بشكل جيد".

ويبدو وصول صلاح إلى الرقم 100 في 104 مباراة ملفتا، إذا علمنا أن مايكل أوين وروبي فاولر بلغا هذا الرقم بعد 148 و158 مباراة على الترتيب، بينما احتاج ستيفن جيرارد، القائد التاريخي لليفربول، 212 مباراة لتحقيق الإنجاز ذاته.

يشار أيضا إلى أن ليفربول، المتوج باللقب قبل أيام، بات أسرع فريق في تاريخ "البريميرليغ" يصل إلى 30 انتصارا في موسم واحد (بعد 34 مباراة فقط)، كما أن فريق يورغن كلوب يحتاج إلى 9 نقاط من آخر 4 مباريات، وهو أمر يبدو واردا جدا، ليحقق أعلى حصيلة من النقاط في موسم واحد بالبطولة.

ويملك مانشستر سيتي الرقم القياسي حاليا بتحقيقه 100 نقطة في موسم 2017-2018.