إبراهيموفيتش: ميلان كان سيفوز بالدوري إذا لعبت الموسم بأكمله

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قال زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) إن ميلان كان سيتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اذا انضم للفريق في بداية الموسم وذلك عقب الفوز 4-2 على المتصدر يوفنتوس يوم الثلاثاء.

ويتفاخر المهاجم السويدي، الذي عاد إلى ميلان في يناير كانون الثاني الماضي ليخوض فترة ثانية مع النادي، بنفسه دائما وسجل الهدف الذي بدأ انتفاضة ميلان من ركلة جزاء عقب التأخر 2-صفر.

كما ألمح بأنه لن يمدد عقده بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقال ”هذا ليس سرا. أنا كبير في السن لكنه مجرد رقم. أريد الشعور بأنني لا زلت حيا في المنافسة وأود الاستمرار في اللعب.

”لا أملك نفس القدرات البدنية كالسابق لكن يمكنني التغلب على ذلك بذكائي“.

وترك إبراهيموفيتش تأثيرا كبيرا في ميلان، الذي نال آخر لقب بالدوري في 2011، حيث خسر الفريق مرتين فقط منذ وصوله وصعد للمركز الخامس بعد أن كان في المركز 14 في مرحلة سابقة.

وأضاف ”أنا آسف لأنني حضرت في منتصف الموسم. اذا كنت هنا منذ اليوم الأول لفزنا باللقب“.

وبعد استبداله يوم الثلاثاء كان إبراهيموفيتش يحمس اللاعبين من خارج الخطوط.

وتابع مازحا ”أنا رئيس ومدرب ولاعب لكنني أحصل على راتب لاعب فقط وهذا هو الجانب السلبي“.

وتلعب مباريات الدوري الإيطالي بدون جماهير بسبب وباء كورونا وتحسر إبراهيموفيتش على غياب الجمهور ليكون شاهدا على الانتصار الملحمي في سان سيرو ليل الثلاثاء.

وواصل ”كان المشهد سيصبح رائعا اذا كانت المدرجات ممتلئة. أمامي شهر واحد للاستمتاع وبعدها ستكون الأمور خارج سيطرتنا واعتذر للجماهير لعدم الالتقاء بهم شخصيا.

”كان من الممكن أن يشاهدونني بشكل مباشر لآخر مرة. اقرأ ما بين السطور“.