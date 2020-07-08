living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرب برشلونة "متأكد" من الفوز بالليغا.. ولديه أسبابه

8
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على الرغم من تخلفه عن ريال مدريد، المتصدر بأربع نقاط للدوري الإسباني، فإن مدرب برشلونة كيكي سيتين، لا يزال "متأكدا" من إمكانية إحراز النادي الكتالوني لقب الليغا هذا العام.
 
وأعرب مدرب برشلونة عن تفاؤل بالفور بالدروي الإسباني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بمناسبة لقاء برشلونة غدا الأربعاء مع نادي إسبانيول، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الليغا.
 
وقال سيتين: "علينا مواصلة العمل حتى الجولة الأخيرة، صحيح أن الأمر ليس سهلا، لكن لا نريد الاستسلام، بإمكاننا بالتأكيد الفوز بالدوري"، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الثلاثاء.
 
ويستضيف فريق برشلونة، الأربعاء، نادي إسبانيول، على ملعب كامب نو، وسيكون إحراز الفوز في هذه المباراة ضروريا بالنسبة لبرشلونة من أجل تحقيق النقاط الثلاثة ومواصلة اللحاق بريال مدريد.  
 
وأضاف مدرب برشلونة بخصوص تأكده من إجراز اللقب: "الواقع والمنافسات يثبتان ذلك. علينا أن نفكر في أنفسنا وأن نفوز في كل مباراة ونواصل التقدم".
 
وتابع سيتين: "كل شيء نقوم به يجب أن يكون جديرًا بالمنافسة القادمة"، في إشارة على ما يبدو إلى سعي نادي برشلونة للفوز أيضا بدوري أبطال أوروبا.
 
وعن المواجهة مع إسبانيول، قال سيتين إن "إسبانيول في وضع صعب، لكن كرة القدم لا تخضع لمقاييس محددة. علينا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نقدم أفضل ما لدينا".
 
وأضاف إن إدارة نادي برشلونة "سعيدة بما أنجزناه حتى الآن. النتائج شيء والأحاسيس شيء آخر. ونحن سعداء بما قمنا بتحقيقه في الأيام الأخيرة".
 
ومضى يقول: "علينا أن نحافظ على المكتسبات الجيدة التي حققناها بعد التوقف عن اللعب" بسبب جائحة كورونا، مشير إلى ضرورة "استخلاص العبر من الأخطاء السابقة".
 
وانتقد سيتين استخدام تقنية الفيديو، قائلا: "لا يتم استخدام تقنية الفيديو بطريقة موحدة. نتمنى أن تتحسن. الجميع متفاجئ من استخدام تقنية الفيديو، إذ إن هناك حالات تتم مشاهدتها وحالات لا تتم مشاهدتها، يجب أن يكون هناك مساواة في تطبيق التقنية".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout