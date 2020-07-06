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بتسديدة من 30 مترا.. مانشستر سيتي يتلقى "الهزيمة الثالثة"

6
JULY
2020
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أحرز تشي آدامز هدفه الأول مع ساوثمبتون بعد عام من انضمامه للفريق بتسديدة مذهلة بعيدة المدى ليقوده للفوز 1-صفر على مانشستر سيتي، الأحد، ويكبد فريق المدرب، بيب غوارديولا، الهزيمة الثالثة على التوالي خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وانضم آدامز إلى ساوثمبتون قادما من برمنغهام سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (18.72 مليون دولار) في يوليو 2019 وفشل في التسجيل في 24 مباراة في الدوري مع الفريق.
 
لكن أولكسندر زينتشينكو فقد الكرة لتصل إلى آدامز، الذي لمح تقدم الحارس البرازيلي إيدرسون ليسددها من فوقه إلى داخل الشباك من أكثر من 30 مترا.
 
ورد سيتي صاحب المركز الثاني بوابل من الهجمات، لكن حارس ساوثمبتون، أليكس ماكارثي، وقف حائلا أمام اهتزاز شباكه.
 
وأبعد ماكارثي تسديدة قوية من رحيم سترلينغ وضربة رأس من ديفيد سيلفا بعدما ارتدت محاولة فرناندينيو من القائم، ثم أنقذ فرصة بقدمه أمام رياض محرز.
 
وفي الشوط الثاني كثف سيتي من ضغطه، لكن ساوثمبتون صمد ليتقدم للمركز 13 برصيد 43 نقطة من 33 مباراة، وتوقف رصيد سيتي عند 66 نقطة متأخرا بفارق 23 نقطة عن ليفربول البطل.
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