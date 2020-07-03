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ابنة مالك فالنسيا تستفز الجمهور بمنشور جديد

3
JULY
2020
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ردت كيم ليم ابنة الملياردير السنغافوري بيتر ليم، مالك فالنسيا الإسباني على الانتقادات الواسعة الموجهة لوالدها جراء الفترة الكارثية التي يعيشها النادي مؤخرا بسبب تقلب خطط إدارته.
 
وردت ابنة بيتر ليم، على منتقدي والدها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عبر خاصية "الستوري": "مجددا، بعض مشجعي فالنسيا ينتقدون ويشتمون عائلتي وأنا، لم يفهموا بعد؟ النادي لنا ويمكننا أن نفعل به ما نريد، ولا يمكن لأحد أن يسألنا عن السبب".
 
علما أن هذه الرسالة كانت ضمن عدد من الرسائل الاستفزازية التي وجهتها كيم إلى جماهير "الخفافيش".
 
وعاش الفريق مع ليم، المالك الحالي فترات متذبذبة في 6 أعوام حتى الآن، خاصة أنه لم يستطع الاستقرار على إدارة واحدة في أقل من 10 أعوام.
 
ولم يستطع نادي "الخفافيش" الحفاظ على هوية واضحة طوال 9 أشهر ليقال ألبيرت سيلاديس ويصبح سابع مدرب يغادر النادي تحت إدارة الملاك الجدد في 6 أعوام بعد بيتزي ونونو وغاري نيفيل وأيستران وبرانديلي ومارسيلينو.
 
وحصل فالنسيا على أربع نقاط فقط من 18 نقطة ممكنة في ست مباريات منذ استئناف الموسم بعد توقف طويل بسبب وباء "كوفيد-19"، ويحتل المركز العاشر على لائحة ترتيب الليغا، ليبتعد كثيرا عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.
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