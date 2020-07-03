living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بفوز تاريخي.. أتالانتا يزيح نابولي عن طريق "الأبطال"

3
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
واصل أتالانتا تألقه، وأزاح بنسبة كبيرة ضيفه نابولي عن طريقه نحو دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي وصل فيها هذا الموسم الى ربع النهائي في أول مشاركة، وذلك بالفوز عليه 2-صفر الخميس في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.
 
وبعد 5 انتصارات متتالية قبل توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا، بينها اثنان على فالنسيا الإسباني في ثمن نهائي دوري الأبطال، واصل ممثل مدينة بيرغامو مسلسل انتصاراته بعد الاستئناف بتحقيقه فوزا رابعا على التوالي.
 
ورفع أتالانتا رصيده الى سبعة انتصارات متتالية في الدوري قبل العودة وبعدها، في إنجاز غير مسبوق في "سيري أ"، بحسب "أوبتا" للاحصاءات.
 
ويدين فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني بفوزه الأول على نابولي في ملعبه منذ 2016، وتعزيز السجل الهجومي الأفضل في تاريخه (82 هدفا)، إلى الكرواتي ماريو بازاليتش، والألماني روبن غوزنس، اللذين سجل كل منهما هدفا في مستهل الشوط الثاني.
 
وبهزيمته الأولى في مبارياته الست الأخيرة في الدوري الإيطالي، وتحديدا منذ خسارته أمام ليتشي 2-3 على أرضه في التاسع من فبراير، تعقدت مهمة نابولي، الضامن لمشاركته في "يوروبا ليغ" بعد إحرازه لقب الكأس على حساب يوفنتوس، في مسعاه لمحاولة العودة الى دوري الأبطال الذي ودعه هذا الموسم من ثمن النهائي على يد برشلونة الإسباني.
 
وأصبح فريق المدرب جينارو غاتوزو متخلفا في المركز السادس بفارق 15 نقطة عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية.
 
كما ابتعد أتالانتا عن روما الخامس بفارق 12 نقطة، بعد سقوط الأخير على أرضه للمرة الأولى منذ 2012 أمام أودينيزي، بهدفين سجلهما كيفن لاسانيا والمقدوني ليا نستوروفسكي (12 و78).
 
وأكمل نادي العاصمة اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد الأرجنتيني دييغو بيروتي إثر خطأ قاس على البرازيلي رودريغو بيكاو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout