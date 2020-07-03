living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلوب وغوارديولا يدافعان عن ليفربول بعد الهزيمة القاسية

3
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، على يد مانشستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، دافع مدربا الفريقين على لاعبي "الريدز"، مؤكدين أنهم كانوا "في كامل تركيزهم".
 
وكان مانشستر سيتي أكثر فاعلية لأغلب فترات المباراة وتقدم 3-صفر في الشوط الأول، بينما ظهر فريق المدرب يورغن كلوب مفتقرا للحماس المعتاد.
 
وخسر ليفربول مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم قبل مواجهة الخميس، مما جعل البعض يتحدث عن أن حسم اللقب الأسبوع الماضي، وهو الأول له في الدوري منذ 30 عاما، والاحتفالات المستمرة أثرت على أداء الفريق.
 
لكن كلوب رفض هذا الحديث، وقال: "لو أردتم السير في هذا الاتجاه وأننا لم نكن في كامل تركيزنا فلتفعلوا ذلك. رأيت تصرفات رائعة. شاهدتنا نكافح".
 
 وأردف: "الأمر لا يتعلق بالأسبوع الماضي، الحقيقة أن الأمر مؤلم فالهزائم تؤلم. ما أردت مشاهدته هو فريق جاهز للمنافسة ضد مانشستر سيتي الذي من الواضح كان لديه ما يريد إثباته".
 
وأضاف المدرب الألماني: "لو هناك أي فريق في العالم يمكن أن يسحقنا بهذه الطريقة فمن المرجح أن يكون سيتي، لكننا سنعود مرة أخرى. سنجري بعض التغييرات الجيدة ونظهر بشكل مختلف لكن الليلة ماحدث فقد حدث".
 
 من جانبه، قال مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا إنه لا توجد "أي شكوك" في أن ليفربول عانى من آثار الفوز باللقب.
 
وأضاف في الوقت نفسه: "شاهدت فريقا يركز بقوة ويملك الحيوية والرغبة في الفوز، وشاهدت من الدقيقة الأولى أنه كان يركز للعب بقوة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout