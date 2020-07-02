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مورينيو يشتكي من طول المدة بين مباريات فريقه توتنهام

2
JULY
2020
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يقول جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إنه غير سعيد بسبب طول المدة التي تفصل بين مباريات فريقه منذ استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب توقفها بسبب أزمة فيروس كوفيد-19 الصحية حول العالم.
 
وسيلتقي توتنهام مع شيفيلد يونايتد في وقت لاحق من يوم الخميس وذلك بعد مرور تسعة أيام من مباراته الماضية والتي انتهت بفوزه 2-صفر على وست هام يونايتد في 23 يونيو حزيران الماضي.
 
وقال المدرب البرتغالي المخضرم في مؤتمر صحفي قبل المواجهة ”أنا غير سعيد بسبب انتظاري لمدة طويلة للغاية قبل خوض هذه المباراة.“
 
وأضاف مورينيو ”الوقت الأمثل بين المباراة والأخرى، هو حسب رأيي، ثلاثة أيام وخاصة في هذا الوقت عندما تسعى للوصول إلى أفضل أداء وأفضل تركيز.“
 
وعبر مورينيو أيضا عن أمله في أن يقدم لاعب الوسط تانجاي ندومبلي أداء متميزا مع التشكيلة.
 
واستبدل ندومبلي صاحب الصفقة القياسية في النادي اللندني بين الشوطين خلال أخر مباراة لتوتنهام قبل توقف الدوري الإنجليزي في منتصف مارس آذار الماضي ولم يشارك من يومها في أي مباراة وتعرض لبعض الانتقادات.
 
وقال مورينيو عن ذلك ”أعتقد أن ندومبلي سيقدم أداء متميزا.
 
”كرة القدم مليئة باللاعبين الذين كنت بداياتهم صعبة ثم جاءت النهايات جيدة. عندما تكون الموهبة حاضرة يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء على مستوى التكيف في صفوف الفريق.
 
”في الكثير من الأندية الأخرى يكون من الطبيعي أحيانا وجود لاعبين كبار على مقاعد البدلاء مثل مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ.
 
”وفي توتنهام على الجميع أن يفهموا أن حدوث ذلك أمر طبيعي أيضا.“
 
ويحتل توتنهام المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 45 نقطة قبل سبع جولات من نهاية الموسم.
Reuters
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