عمدة ليفربول "يرشح" محمد صلاح لخلافته

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أبدى عمدة مدينة ليفربول إعجابه الكبير بالنجم المصري محمد صلاح، الذي يمثل فريق مدينتهن مشيرا إلى أن النجم المصري سيكون عمدة المدينة القادم.

وبالرغم من تشجيعه للغريم إيفرتون، أبدى عمدة ليفربول، جو أندرسون، سعادته بتحقيق المدينة للقب الدوري، وخص بالإشادة النجم المصري محمد صلاح.

وقال أندرسون: "محمد صلاح شخص متواضع ونحن فخورون لارتباطه بمدينة ليفربول"، وفقا لموقع "ليفربول إيكو".

وأضاف: "لعبه مع ليفربول يضيف له الكثير كذلك كلاعب مصري، هو ممثل للكرة المصرية في ليفربول وإنجلترا".

وقال العمدة الشهير مازحا: "سأسمح لصلاح بأن يكون عمدة المدينة إذا سمحوا لي بلعب كرة القدم مثله".

"وإذا كان صلاح يريد الترشح لعمدة ليفربول، فسيكون له العديد من المشجعين والمؤيدين".

وأشار أندرسون إلى أنه مشجع قديم لإيفرتون، غريم ليفربول الأول في المدينة، وأنه سيستمر بمؤازرة الفريق حتى في ظروفه الصعبة التي يمر بها.

وكان صلاح قد ساهم بشكل كبير مع زملائه في ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن النادي منذ 30 عاما.