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كلوب يكشف "خطة ليفربول" للموسم الجديد

2
JULY
2020
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شدد المدرب الألماني، يورغن كلوب، على أن فريقه ليفربول سيعتمد الهجوم في الموسم المقبل سبيلا للدفاع عن اللقب، الذي أحرزه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انتظار 30 عاما.
 
وحسم الفريق الأحمر الأسبوع الماضي لقب بطولة إنجلترا لصالحه للمرة الأولى منذ العام 1990، متفوقا على مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، مع تبقي سبع مراحل.
 
وستكون المباراة الأولى للأبطال الجدد، بضيافة حامل اللقب السابق على ملعبه استاد الاتحاد، الخميس، ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.
 
وفي تصريحات عشية المباراة، قال كلوب: "لن ندافع عن اللقب في الموسم المقبل، سنهاجم (للاحتفاظ به)".
 
وتابع: "تعلمت أنه بمجرد التفكير أنك بلغت القمة، فهذا يعني أنك بدأت بالنزول عنها. نحن لا نشعر بذلك. لا أشعر برضا نهائي. ما حققناه هو خطوة إضافية. هو خطوة كبيرة، كبيرة بشكل لا يصدق، لكنها ليست الأمر الوحيد الذي أريد ان أتحدث عنه مع الشبان (لاعبي الفريق) بعد 20 عاما من الآن".
 
وحقق كلوب نقلة نوعية في ليفربول منذ تولي مهام تدريبه في العام 2015، فأعاد بناء الفريق بشكل تدريجي، وصولا إلى إحراز 3 ألقاب كبيرة في الأشهر الماضية، هي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 2019، والدوري الممتاز 2019-2020.
 
وشدد كلوب على أن فريقه، الذي يبتعد بفارق 23 نقطة عن مان سيتي الثاني مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم، يريد إنهاء هذه الحملة بقوة، قبل بدء التحضير للموسم المقبل.
 
وقال: "نحضر للقاء مانشستر سيتي بتركيز كامل (...) هذا لا يعني أننا سنفوز عليهم، لكن يعني أننا مستعدون. سنحضّر للموسم المقبل على هذا المنوال أيضا. لسنا متعبين، نحن لا نزال في خضم أمر ما".
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